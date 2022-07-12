Bodrum'da kokainle yakalanan 4 kişiye gözaltı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 gram kokainle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri istihbarat çalışmasıyla D.U.'nun Bodrum'a uyuşturucu madde getirdiği ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Ekipler dün D.U.'nun kaldığı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 150 gram kokain ve bu maddeyi çoğaltmakta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar hap ele geçirildi.
Operasyonda D.U. ile evdeki , M.U., M.E.Y. M.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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