Cameron Diaz'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'Uyuşturucu kaçakçılığı yapmış olabilirim'

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:43

Oyunculuk kariyerine 8 senelik bir aradan sonra geri dönmeye hazırlanan ünlü Hollywood ikonu Cameron Diaz, hayatını değiştiren o rolü oynamadan önce uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti.

KİLİTLİ BAVULLARLA MADDE TAŞIDI

Diaz, başrollerini Jim Carrey ile paylaştığı 'The Mask' (1994) filmi ile kariyerinde yükselişe geçmeden önce Paris ve Fas arasında kilitli bavullarda madde taşıdığını paylaştı.

NTV'nin aktardığı habere göre; genç yaşlarında modellik yaptığını ve bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığını belirten 49 yaşındaki oyuncu, Fas'a uyuşturucu taşıdığını söyledi.

MODEL OLMAK İÇİN PARİS'E GİTTİ

Second Life adlı podcast’e konuşan oyuncu, Paris’e taşınmak ve modellik yapmak için para biriktirdiğini ama hiç iş bulamadığını belirtti.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI OLDUM"

Oyuncu, “Orada bir sene kaldım ve bir gün bile çalışamadım. Hayatımı kurtarmak için bir iş bile bulamadım. Sonra bir iş buldum ama sanırım Fas’a uyuşturucu taşıyan bir kaçakçı oldum” ifadelerini kullandı.

Yasal olmayan yollarla uyuşturucu taşıdığını ilk başta fark etmediğini belirten Diaz'a kendisine kilitli bavullarda ‘kıyafetler’ taşıdığı söylendi.

"PARİS’TE BULABİLDİĞİM TEK İŞTİ"

Elindeki bavullarla Paris'ten Fas'a giden ve yakalanan oyuncu, “Fas’ta gezinen mavi gözlü sarışın bir kızdım. Yırtık pantolon, platform botlar giyiyordum. Hiç güvenli değildi. Onlara ‘Bilmiyorum, bunlar benim değil, kimin olduğunu bilmiyorum’ dedim. Bu benim, Paris’te bulabildiğim tek işti” ifadelerini kullandı.

ŞANSI DÖNDÜ

10 yıllık hapis cezasından kurtulmayı başaran ve bavulları yetkililere bırakan Diaz’ın şansı Los Angeles’tan aldığı bir telefonla değişti. ‘Maske’ filminde Jim Carrey ile beraber oynayan Diaz, modellikten oyunculuğa ilk adımını atmış oldu.

8 SENEDİR FİLM YAPMIYOR

2014 yılından bu yana hiçbir filmde rol almayan Diaz, ailesine ve kendisine odaklanmak istediğini belirtmişti.