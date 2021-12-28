Bodrum'da korkutan hortum
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümbet Koyu açıklarında deniz üzerinde hortum
Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümbet Koyu açıklarında öğle saatlerinde, deniz üzerinde hortum çıktı.
Datça Körfezi’nden gelerek Gümbet sahiline bir mil açıkta deniz üzerinde seyrettikten sonra Akyarlar Mahallesi açıklarında kaybolan hortumun görüntülerini çeken 38 yaşındaki Yelda Batır, “İşe doğru giderken birden denizin üzerinde dev bir hortum gördüm. Yaklaşık bir mil açıkta olmasına rağmen sahilde rüzgarının etkisini hissettik. Hortum Gümbet sahiline gelseydi bir felaket yaşanabilirdi. Datça tarafından geldi yine Ege Denizi üzerinde adalar tarafında kayboldu, heyecanlı anlar yaşadık” dedi.
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