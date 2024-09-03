Bodrum’da orman arazileri turizme açıldı… Bakan Ersoy ve Bakan Kurum hakkında suç duyurusu!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 20:24

Güncelleme: 03.09.2024 - 20:24

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Turizm Bakanlığı’na ait bir orman arazisini otel yapmak için kendi şirketine tahsis ettiğini öne sürdü. Çömez, Bodrum’daki söz konusu koy için imar raporu olmamasına rağmen ÇED raporu çıkarıldığını ve altyapı çalışmaları için Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin borçlandırıldığını iddia etti.

Söz konusu iddialar üzerine HKP avukatları; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan ile ÇED İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede yer alan isimlerin; “nitelikli dolandırıcılık”, “irtikap”, “görevi kötüye kullanm”, “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi”, “Anayasa’yı ihlal” ve “Anayasa’nın 169’uncu maddesine aykırılık” suçlarını işlediklerini iddia edildi.

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Çolak, şöyle konuştu:

“AKP’giller bu kez de Bodrum Adalıyalı Koyu’ndaki bir peşkeşle karşımıza çıktı. Milletvekili Turhan Çömez’in verdiği bilgiye göre, bu koydaki 95 bin metrekarelik orman arazisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait. Bu araziyi otel yapmak üzere bakan Mehmet Nuri Ersoy, kendi şirketine tahsis ettiriyor. Ve bu koyda imar raporu olmamasına rağmen de her nasılsa ÇED raporu aldırıyor. Ayrıca da altyapı işlemlerini yapmak üzere de Muğla Büyükşehir Belediyesi borçlandırılıyor. Yine Turhan Çömez’in iddiasına göre, cennet köşelerden birisi olan burada çok güzel devasa boylardaki 50 bin tane çam ağacının da otele yol yapmak üzere kesileceği söylenmektedir. Bütün bunlar TCK’da ve Anayasa'nın 169’uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere göre suçtur.

HKP; doğaya, çevreye, tarihe, hayvana, bitkiye saygısı olan ve bunların gelişip güçlenmesi için mücadele eden bir partidir. Mehmet Nuri Ersoy, Murat Kurum ve diğer bürokratlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bizim yapmış olduğumuz bu tür suç duyurularımız tamamen vatan sevgimizden, halk sevgimizden kaynaklanmaktadır. Vatan topraklarını, vatanın güzel alanlarını, koylarını, kıyılarını koruma amaçlı partimizin tarihsel sorumluluğundan kaynaklanmaktadır. Her türlü mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz.”