İstanbul'da Nil virüsü teşhisi konuldu, Bodrum'da tatil yaptı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:15

Güncelleme: 30.08.2024 - 11:15

İstanbul'da Batı Nil Virüsü teşhisi konulan bir kişi, Bodrum'a tatile gitti. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin uyarıda bulundu.

Muğla Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ile İstanbul'da Batı Nil Virüsü (BNV) Teşhisi konulan bir kişinin, Bodrum'da tatil yaptığı ortaya çıktı.

Bodrum Olay'ın aktardığına göre; açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilen Batı Nil Virüsü (BNV) vakasıyla ilgili yapılan filyasyon çalışmaları neticesinde, vakayla bağlantılı olabilecek adresler belirlenmiştir. İstanbul dışında, ailesiyle birlikte 02-05 Ağustos 2024 tarihleri arasında Bodrum, Mumcular Yolu üzerindeki Bodrum Park Resort Otel'de konaklayan ve 06-08 Ağustos 2024 tarihlerinde mavi tur etkinliğine katılan bir kişinin, 19.08.2024 tarihinde başlayan semptomlar gösterdiği bildirilmiştir.

Bu kişiden alınan numuneler Ankara Referans Laboratuvarı'na gönderilmiş olup, 27.08.2024 tarihinde kan örneğinde ve 28.08.2024 tarihinde idrar örneğinde PCR sonuçları "pozitif" olarak tespit edilmiştir.

BNV’nin inkübasyon süresi 3-14 gün arasında değişmektedir. Bu nedenle, vakayla temas eden otel ve bölgedeki diğer konaklama tesislerinde filyasyon çalışmalarına hız kazandırılmalı ve gerekli çevresel önlemler alınmalıdır.

Halk sağlığını korumak adına, bu süreçte bölgedeki sağlık kuruluşları ve çalışanları, ateş, baş ağrısı, halsizlik, karın ağrısı, bulantı-kusma, ishal gibi semptomlarla başvuran hastalarda BNV’den şüphelenmelidir.

Bakanlığımızın BNV Rehberi doğrultusunda gerekli tüm işlemler yerine getirilerek, bir an önce müdürlüğümüzle irtibata geçilmesi büyük önem taşımaktadır."