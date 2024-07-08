AKP’ye yakın Cengiz, orman arazisinden oluşan 509 hektarlık alanda maden peşinde

Yayınlanma: 08.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 04:00

Her aşaması doğaya zarar veren altın madeni çalışmaları Türkiye’nin birçok noktasında devam ediyor. Yerli ve yabancı sermayenin doğa katliamlarına yol açarak yaptığı çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın imzasıyla gerçekleştiriliyor. AKP iktidarına yakın Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır da yeni bir talan için kolları sıvadı.

Şirket, Eskişehir Mihalgazi ve Tepebaşı sınırları içinde kalan alandan altın ve gümüş çıkarmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Şirketin bakanlığa sunduğu 862 sayfalık çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre madenin işletilmek istendiği 509 hektarlık alan orman ve şahıs arazilerinden oluşuyor. Şirketin bölgede 1627 hektarlık maden ruhsatının bulunması da zaman içinde kıyımın genişleyeceğini gösteriyor.

Yine ÇED raporuna göre açık ocak olarak işletilecek olan proje kapsamında bölgeye cevher stok alanı, cevher zenginleştirme tesisi, kimyasal depolama alanı, kırma eleme tesisi, taşkın havuzu ve yığın liç tesisi gibi alanlar da kurulacak. Madenden çıkarılan cevher, zehirli siyanürle birlikte liç yığında yıkandıktan sonra solüsyon havuzuna sevk edilecek. Bu proje için 4 milyar 500 milyon TL harcanacak. Proje alanı ise bölgedeki arkeolojik alanlara yakın mesafede bulunuyor.

Ayrıca şirket henüz dosyasında kesilecek ağaç sayısına ilişkin bilgiye yer vermedi.

DAHA ÖNCE DE BAŞVURDU

Aynı proje için daha önce 2023’te başvuru yapılmıştı. O dönem projenin kaplayacağı alan 713 hektar olarak belirlenmişti. Ancak şirketin isteği üzerine ÇED süreci sonlandırıldı. Şimdi ise Cengiz Holding yaptığı küçük değişikliklerle aynı alanda çalışmak istiyor.

OTEL PROJESİ MÜCEVHER MARKASINA VERİLDİ

Türkiye’nin birçok noktasında adını doğa kıyımlarıyla duyuran Cengiz Holding, Rize İkizdere, Kaz Dağları ve Muğla Bodrum’daki Cennet Koyu gibi alanlarda çalışma yürütüyor. İkizdere ve Kaz Dağları’nda maden işleten şirket, doğal sit alanı olan Cennet Koyu’nda da otel inşaatını sürdürüyor. Cengiz Holding son olarak otel projesi için ünlü mücevher markası ile anlaştığını duyurdu. Davalık olan otelin ise 2026’da biteceği söyleniyor.

İŞÇİLER LİÇ YIĞINININ ALTINDA CAN VERMİŞTİ

Erzincan İliç’te çok uluslu Anagold ve Çalık Holding tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta toprak kayması meydana gelmişti. Siyanürlü liç yığınında meydana gelen kazanın ardından dokuz işçi toprak altında kaldı. Aylar süren çalışmaların ardından son işçi 116 gün sonra toprak altından çıkarılmıştı.

