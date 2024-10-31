Bodrum'da otel yangını: 2 kişi mahsur kaldı!
Bodrum'daki bir butik otelde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde kara yolu kenarındaki butik otelde öğle saatlerinde yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otelin çatı katında yapılan kaynak çalışması sırasında yangın başladı. 40 oda ve 88 yatak kapasiteli otelde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çatı ve restoran kısmını saran alevlere müdahale eden S.Y. ve A.K. adlı 2 işçi, içeride mahsur kaldı.
İŞÇİLERİN DURUMU İYİ
İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'nin 6 aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2 aracı olay yerine geldi. Yangına müdahale eden ekipler, mahsur kalan işçileri kurtardı.
112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilen işçilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü aktarıldı.
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