7 katlı apartmanda yangın paniği! Alevler 2 saatte söndürüldü

Diyarbakır'da apartmanın 3'üncü kat dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Daire kullanılamaz hale geldi.

7 katlı apartmanda yangın paniği! Alevler 2 saatte söndürüldü
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DHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:20

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1154'üncü Sokak'taki 7 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SEBEP: DERİN DONDURUCU KABLOLARI

Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İlk incelemede; yangının derin dondurucu kablolarının alev alması ile çıktığı belirlendi.

Daire kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme sürüyor. 


Etiketler: #diyarbakır

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