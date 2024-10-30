7 katlı apartmanda yangın paniği! Alevler 2 saatte söndürüldü
Diyarbakır'da apartmanın 3'üncü kat dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Daire kullanılamaz hale geldi.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1154'üncü Sokak'taki 7 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SEBEP: DERİN DONDURUCU KABLOLARI
Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İlk incelemede; yangının derin dondurucu kablolarının alev alması ile çıktığı belirlendi.
Daire kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme sürüyor.
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