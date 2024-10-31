Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangın
Melikgazi ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan, ahşap ve yanıcı maddelerle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Hasidağ Sokak'ta saat 23.00 sıralarında bir yangın meydana geldi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Edinilen bilgiye göre; mobilya üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikayı sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
BİR AT YARALI OLARAK KURTARILDI
Öte yandan yangın sırasında fabrika içinde bulunan bir at, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan atın üzerine, yurttaşlar tarafından battaniye örtüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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