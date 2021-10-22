Bodrum'da RES'lere karşı doğa yürüyüşü

22 Ekim 2021 Cuma, 11:40

Bodrum'da bir araya gelen çevreciler, Güvercinlik mahallesinde, İzin Tepe, Moralıncı Tepe, Sivri Tepe, Ardıç Tepe, Yılanlı Tepe, Düz Tepe, Denizgören Tepe ve Kocasarnıç Tepe mevkilerinde kurulması planlanan ve daha önce mahkeme tarafından 'ÇED gerekli değildir' kararı iki kez iptal edilen Güvercinlik Rüzgar Enerji Santralleri (RES) Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'ÇED olumlu' raporu verilmesine karşı doğa yürüyüşü yapacak.

Bodrum Çevre Platformu Avukatı Remzi Kazmaz'ın çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, "Leleglerin yolunda, atalarımızın izinde RES'lere karşı Doğa ve Çevre Yürüyüşü" ile selerini duyurmaya çalışacak. Pazar günü saat 11'de bir araya gelecek yurttaşlar, Çamköy Mahallesi'ne yürüyerek Bodrum'un doğasını tehdit eden RES projelerinin durdurulması için çağrı yapacak.

Eyleme ilişkin açıklama yapan Remzi Kazmaz, "Bodrum RES çöplüğü olmasın diye yürüyoruz. Yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için yürüyoruz. Tarihi ve kültürel varlıklarımızı korumak ve onlara sahip çıkmak için yürüyoruz. Sağlığımız için, çocuklarımız için, tüm canlılar için yürüyoruz. Yaşam alanlarımız üzerine kurulmak istenen RES'lerin iptali için iki kez açtığımız davaları kazanmamıza rağmen aynı enerji şirketi üçüncü kez bölgede inadına, halka rağmen mahkeme kararları ve bilirkişi raporları ayan beyan ortadayken RES kurmak için bakanlıktan izin aldı. İşte bu nedenle tepkimizi dile getirmek ve adı geçen şirketi protesto etmek amacıyla yürüyoruz." dedi.







