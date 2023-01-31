Bodrum’da ‘Sadece Mandalin Festivali’ coşkusu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:14

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 10:14

'Sadece Mandalin Festivali 2023' konsepti ile Bitez Mahallesi'nde düzenlenen Bodrum Mandalin Festivali, yoğun ilgi gördü. Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bitez Muhtarlığı, Bodrum Ziraat Odası, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu ve Bodrum Mandalin Hareketi iş birliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında birçok etkinlik düzenlendi.

Festivale, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır, BODTO Başkanı Mahmut Kocadon, belediye meclis üyeleri, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, BİTAV Başkanı Mustafa Menkü, Bodrum Mandalina Hareketi komite üyeleri, Sanatçı Zülfü Livaneli, Yapımcı Nebil Özgentürk, eski belediye başkanları, dernek, oda, STK’lar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaş katıldı.

ZEHİRSİZ TARIM MÜMKÜN

Festival kapsamında 28 Ocak Cumartesi günü BODTO Konferans Salonu'nda “Agrohomeopati ile Zehirsiz Tarım Mümkün” başlığı altında, Agrohomeopat Önder Mergan ile tarım ve gıda yazarı Bilge Keykubat’ın sunduğu, mandalin üreticilerinin katılım sağladığı bir seminer düzenlendi.

BELEDİYE BAHÇESİNDEN DEVELERE MANDALİN YÜKLENDİ

Bodrum’un vazgeçilmez değerlerinden biri olan mandalin bahçelerinin betona yenik düşerek yok olmasını önleyebilmek, coğrafi işaretli mandalinin kullanım alanlarını çoğaltarakekonomik değerini artırmak ve ulusal farkındalık sağlayabilmek amacıyla düzenlenen Mandalina Festivali, Bitez Köyiçi Mevkii etkinlik meydanından mandalina bahçesine kortej yürüyüşü ile başladı. Bitez Mahallesi Köyiçi Mevkii içinde Bodrum Belediyesi’ne ait mandalina bahçesinden, festivale katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından toplanan mandalinalar, sepetlerle develerle yüklenerek festival alanına taşındı.

Mandalina bahçelerini korumak için yaptıkları ve yapacakları çalışmalara dikkat çeken Başkan Aras, şunları söyledi:

“Mandalina bizim için sadece bir meyve değildir. Biz Bitezliler için, Müsgebililer için, Gölköylüler için, Turgutreisliler için, Gümüşlülükler için mandalina, bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Mandalina bahçesinde doğduk, mandalina bahçesinde büyüdük. Mandalina ile hayatımızı sürdürdük, okuduk, evlendik, çocuklarımızı büyüttük. Evlerimizi yaptık. Bugün yapılan bu güzel farkındalık hareketi hepimizi bir kere daha düşünmeye teşvik etti.”

FESTİVALİN SONUÇ MANİFESTOSU YOL HARİTASI OLACAK

Mandalinanın endüstriyel bir ürüne dönüştürülmesi için yapılan çalışmaların tüm Bodrum’a yayıldığını belirten Başkan Aras, şöyle devam etti:

“Önce bu ürünlerin Bodrum’da tüketilmesini sağlamamız lazım. Biz neden dışardan ithal alıp da mandalinamızın, portakalımızın yere dökülmesini izlemek zorunda kalalım? O yüzden şimdi bu festivalden çıkan asıl önemli sonuç, manifesto özelliğinde bazı maddeler içeriyor. Bunlardan bir tanesi mandalina suyu sıkım tesisi kurmak. Ticaret Odamızla, Mandalina Birliğimizle beraber en kısa zamanda Ortakent'te Mandalina Birliği merkezinde bir mandalina suyu sıkım tesisi kuracağız. Sıktıktan sonra onu dondurup yaz sezonuna saklayacak yine soğuk hava depolarımızı en kısa zamanda kuracağız. Mandalinanın yağını çıkartıp, esansını çıkartıp Bodrum da üretilen bütün gazoz, lokum, sabun gibi diğer ürünlerde sadece Bodrum mandalinasının esansının kullanılmasını sağlayacağız. Aynı zamanda bu ürünlerin, bu çıkardığımız mandalina suyunun veya diğer ürünlerinin Bodrum’un en merkezi yerlerinde, stantlarda satılmasını sağlayacağız. Ben Belediye Başkanı olarak söz veriyorum. Gelin mandalinayla ilgili ne varsa sokaklarda satalım. Bütün yaz boyu bunları tüketebiliriz. Bahçelerinizi, ağaçlarınızı sakın terk etmeyin, onlara bakın. Belediye olarak, ‘Gelin tarlada kalan mandalinanızı biz satın alacağız’ dedik ve bize başvuran 96 üreticinin belli bir kısmının tarlasından mandalinasını TARKO ile birlikte satın aldık. Metro’yla Migros’la anlaşma yaptık, hal ile birlikte anlaşma yaptık, oralara da gönderiyoruz.”

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bodrum mandalinası, Bodrum’u Bodrum yapan gençlerin okumasını sağlayan yegâne zenginlik göstergesidir. Biz bir yandan Bodrum mandalinasına vefa bir yandan gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz. Tarımla turizmi bir araya getirmiş olduğumuzda sorunu çözmüş bulunuyoruz. Bodrum mandalinasını sadece bu bölgeye değil dünyaya duyuracağız. Ben Bodrum Kaymakamı olarak yerel yönetimlerle Bodrum için her ne var ise tüm ekibimle hazır ve nazırım.”

FESTİVALE YOĞUN İLGİ

Yöresel halk oyunları gösterileri, yerel sanatçıların sahne performansları ve ünlü şeflerin Bodrum mandalinli yemeklerinin de yer aldığı etkinliklerle renklenen festival yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında düzenlenen güzel bahçe yarışmasını ise eski Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez kazandı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yanı sıra üreten kadınların yer aldığı onlarca stantta beğeniye sunulan Bodrum mandalinli ürünler tam not aldı. Stantlarda mandalin temalı takılar, taçlar, mandalin esanslı mumlar, el işçiliği pek çok ürün de vatandaşlardan ilgi gördü.