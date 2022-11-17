Bodrum'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabahtan itibaren etkili olan sağanakta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ekipler su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yapıldı.
Bodrum’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışta, sürücüler zor anlar yaşadı.
Gümbet, Bitez, İslamhaneleri, Turgutreis gibi noktalarda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintilerinin tahliyesi, belediye ekipleri tarafından yapıldı.
Ekipler olası sel ve su baskınlarına karşı teyakkuza geçerken, aralıklarla devam eden yağışın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- O sorular karşısında suspus!
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu
- İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı