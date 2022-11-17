Bodrum'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

17 Kasım 2022 Perşembe, 13:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yapıldı.

Bodrum’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışta, sürücüler zor anlar yaşadı.

Gümbet, Bitez, İslamhaneleri, Turgutreis gibi noktalarda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintilerinin tahliyesi, belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Ekipler olası sel ve su baskınlarına karşı teyakkuza geçerken, aralıklarla devam eden yağışın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.