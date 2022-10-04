Son Dakika: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

04 Ekim 2022 Salı, 07:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya'nın güney, Marmara'nın doğu kesimleri, Artvin merkez hariç Karadeniz, Batı Akdeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Tokat ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey ve batı, Yozgat'ın doğu, Giresun'un iç ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 14°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey, Konya'nın güney çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sivas'ın kuzey ve batı, Yozgat'ın doğu çevrelerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Artvin merkez hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde Erzincan, Tunceli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey ve batısında sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 6°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık