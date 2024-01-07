Bodrum'da sahilde korkunç görüntüler: Başı olmayan erkek cesedi bulundu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sahile başı olmayan erkek cesedi vurdu. Kaçak göçmen olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi Bağla meviskinde Bankevler Sitesi önündeki sahilde meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar bir kişinin hareketsiz şekilde sahilde yattığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde cesedin başının olmadığı belirlendi. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir kaçak göçmene ait olduğu sanılan ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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