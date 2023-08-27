Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, kurtarılamadı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Atmaca (64), yaşamını yitirdi.
Eyyüp Nebi Kavşağı'nda öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hasan Atmaca'nın kullandığı otomobile, peş peşe ateş açıldı. Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirledi. Hasan Atmaca'nın cenazesi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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