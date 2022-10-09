Bodrum'da yangın: 5 dönüm alan zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

DHA
09 Ekim 2022 Pazar, 12:11
Bodrum'da yangın: 5 dönüm alan zarar gördü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye 7 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. Alevler, 3 saatte güçlükle söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında ilk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü.


Yangın Bodrum muğla

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