Bodrum’da Yunan adalarına geçmeye çalışan 8 göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum’da Yunan adalarına geçmeye çalışan 8 göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:01

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından içerisinde göçmenlerin bulunduğu hareketli lastik bot tespit etti.

Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmenler #göçmen

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