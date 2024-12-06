Muğla'da yelkenli teknede 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı aramada 57 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'da yelkenli teknede 31 düzensiz göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:20

Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirilen görevlendirildi.

Hareketli yelkenli tekne ekiplerce durduruldu.

26'SI ÇOCUK...

İçerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 26 çocuk) ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen

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