Muğla'da yelkenli teknede 31 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:20

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:22

Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirilen görevlendirildi.

Hareketli yelkenli tekne ekiplerce durduruldu.

26'SI ÇOCUK...

İçerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 26 çocuk) ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.