Bir operasyon da Tekirdağ'da: 9 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
2 GÖZALTI
Ergene ilçesindeki uygulamada bir ticari araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta şişme bot ve şişirme pompası ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #tekirdağ #göçmen #düzensiz göçmen
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