Bir operasyon da Tekirdağ'da: 9 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir operasyon da Tekirdağ'da: 9 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:07

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

2 GÖZALTI

Ergene ilçesindeki uygulamada bir ticari araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta şişme bot ve şişirme pompası ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #tekirdağ #göçmen #düzensiz göçmen

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