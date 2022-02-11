Bodrum'da zeytin üreticilerine destek
Bodrum Belediyesi, zeytin ağaçlarından daha iyi verim alınabilmesi için zeytin üreticilerine eğitim verirdi. Sera üreticilerine de 6 ton gübre hibe edildi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, "Üreticilerimizin, son zamlardan sonra ciddi bir ekonomik yükün altında olduklarını yakından biliyoruz ve üreticilerimizi desteklemeye çalışıyoruz." dedi.
Bodrum Belediyesi, tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerin üretimi bırakmamaları için zeytin üreticilerine organik tarım ve zeytin yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin ardından, Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlenen programda, sera üretimi yapan çiftçilere gübre hibe edildi.
Garaova Tarım Kamp ve Uygulama Merkezi’nde düzenlenen uygulamalı programda Ziraat Yüksek Mühendisi Filiz Nur Ergeçgil ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Özer tarafından çiftçilere zeytin ve zeytin üreticiliği ile organik tarım yetiştiriciliği anlatıldı. Belediyeye ait örnek zeytin bahçesi alanında, zeytin üreticileri ve vatandaşlara uygulamalı olarak zeytin ağacı budama eğitimi verild
YILMAZ: AĞIRLAŞAN EKONOMİK ŞARTLARI GÖRÜYORUZ
Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlenen törende çiftçilere gübre desteği de verildi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Karaova Muhtarları ile birlikte 30 üreticiye 6 ton gübre, sıvı solucan gübresi ve bordo bulamacı dağıtımını gerçekleştirdi. Yılmaz, “Bugün ülkemizde, ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle artık üretim yapmak iyice zorlaştı. Üreticilerimizin, son zamlardan sonra ciddi bir ekonomik yükün altında olduklarını yakından biliyoruz. Bodrum Belediyesi olarak bir nebze olsun üreticilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Geçen seneden bu yana yüzde 350-400 bandında artan gübre fiyatlarından dolayı sera üreticilerimize 6 ton gübreyi teslim ettik.” dedi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Tesla'ya ırk ayrımcılığı ve taciz davası açıldı
- Kazada ölen Ahmet, okul harçlığı için çalışıyormuş
- Kiev halkı: Ukrayna ve Rusya kardeş ülkeydi
- Bu yıl Meksika'da 5 gazeteci öldürüldü
- Falyalı suikastında yeni gelişme
- Musk ilk kez o detayı paylaştı: Oğlum kollarımda öldü
- Uzun: Elektrik zammı hukuka aykırı, geri çekilmeli
- Milli sporcu mücadeleyi bırakmıyor
- Sağlık çalışanları yine şiddete maruz kaldı
- Can Yılmaz'dan 'boş baklavaya' alternatif: 'Boş tost'