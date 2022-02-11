Bodrum'da zeytin üreticilerine destek

11 Şubat 2022 Cuma, 15:46

Bodrum Belediyesi, tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerin üretimi bırakmamaları için zeytin üreticilerine organik tarım ve zeytin yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin ardından, Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlenen programda, sera üretimi yapan çiftçilere gübre hibe edildi.

Garaova Tarım Kamp ve Uygulama Merkezi’nde düzenlenen uygulamalı programda Ziraat Yüksek Mühendisi Filiz Nur Ergeçgil ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Özer tarafından çiftçilere zeytin ve zeytin üreticiliği ile organik tarım yetiştiriciliği anlatıldı. Belediyeye ait örnek zeytin bahçesi alanında, zeytin üreticileri ve vatandaşlara uygulamalı olarak zeytin ağacı budama eğitimi verild

YILMAZ: AĞIRLAŞAN EKONOMİK ŞARTLARI GÖRÜYORUZ

Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlenen törende çiftçilere gübre desteği de verildi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Karaova Muhtarları ile birlikte 30 üreticiye 6 ton gübre, sıvı solucan gübresi ve bordo bulamacı dağıtımını gerçekleştirdi. Yılmaz, “Bugün ülkemizde, ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle artık üretim yapmak iyice zorlaştı. Üreticilerimizin, son zamlardan sonra ciddi bir ekonomik yükün altında olduklarını yakından biliyoruz. Bodrum Belediyesi olarak bir nebze olsun üreticilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Geçen seneden bu yana yüzde 350-400 bandında artan gübre fiyatlarından dolayı sera üreticilerimize 6 ton gübreyi teslim ettik.” dedi.