Bodrum’daki kanlı geceyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin infaz edildiği olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edilirken, 5 kişinin arandığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 17:55
Bodrum’daki kanlı geceyle ilgili 4 kişi tutuklandı
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Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak’taki bir evde, 16 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda İstanbul’da ikamet ettikleri öğrenilen Ferit Yıldız ve Ayhan Seyat isimli 2 genç, tabanca ile vurularak öldürülmüştü.

Saldırganlar, daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan incelemede 28 adet boş kovan bulundu. Olayda yaşamını yitiren Ayhan Seyat Bitlis’in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinde, Ferit Yıldız ise Mardin’in Midyat ilçesi Doğançay Mahallesi’nde toprağa verildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, olayın faillerini yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilişkili oldukları belirlenen 1’i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karakolda ifade işlemleri tamamlanan 3 kişi daha adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 5 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.


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