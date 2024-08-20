Samsun'da kızını darbeden eski sevgiliyi vuran baba gözaltında

Samsun'un Atakum ilçesinde, kızı tarafından darbedilen bir kadın babası M.İ. tarafından tabancayla sol kalçasından vuruldu. M.İ., kızı darbeden eski sevgilisi B.E.O. ile tartıştıktan sonra onu yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:58
Samsun'da kızını darbeden eski sevgiliyi vuran baba gözaltında
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Samsun'un Atakum ilçesinde kızını darbeden onun eski sevgilisi B.E.O.’yu tabancayla kalçasından vuran M.İ., gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. M.İ.’nin kızı, eski sevgilisi B.E.O. tarafından darbedildi. Bunu duyan M.İ., B.E.O.’yu arayıp buluştu. Taraflara arasında çıkan tartışmada M.İ., B.E.O.’yu tabancayla sol kalçasından vurarak yaraladı. Otomobiline binen B.E.O., M.İ.’nin bacağına çarpıp kaçtı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden B.E.O., burada tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.İ.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


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