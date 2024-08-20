İstanbul Esenyurt'ta 'taciz' iddiası: Şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 09:09

Güncelleme: 20.08.2024 - 09:10

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1530. Sokak'ta, dün saat 18.00 sıralarında et ve şarküteri ürünlerinin satıldığı dükkana alışveriş yapmak üzere gelen yaşı küçük 2 kız çocuğu tacize uğradı.

Çocukların kendilerini korumak için bağırarak yardım çağırması üzerine çevrede bulunanlar iş yerinde toplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli mahalleli ve iş yeri sahibi arasında kısa süreli yaşanan arbede polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

İKİ KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ İDDİASI

Bu sırada iş yerinin kepenkleri ve camları zarar gördü. Olay yerine çok sayıda takviye çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. Çevrede ve olayın yaşandığı iddia edilen iş yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi Y. E., polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, tacizin gerçekleştiği iddia edilen kasap dükkanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.