Bodrum'da yangın!
Muğla’nın Fethiye ilçesinden sonra şimdi de Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bodrum'un Bitez Mahallesi Balcılar mevkiindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, gönüllü vatandaşlar da ekiplere yardımcı oluyor.
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