Bodrumlu Herodot’u 8 ülkeden 23 bilim insanı anlattı

03 Kasım 2022 Perşembe, 11:01

Muğla'da Bodrum Belediyesi ile Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği iş birliğinde hayata geçirilen ve 31 Ekim'de başlayan ‘Hemşehrimiz Herodot Haftası’ ‘Uluslararası Herodot Çalıştayı’ ile devam ediyor. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde dünyaca ünlü tarihçilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaya 8 ülkeden 23 ünlü bilim insanı katıldı. Çalıştaya Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar, Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri ve çok sayıda misafir katıldı.

“HERODOT’U DAHA İYİ TANIYACAĞIZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mesajının okunmasıyla başlayan çalıştayın ilk gününde Herodot’un zihnindeki düşünceler, yazar kişiliği, seyahatleri, diyalog üzerine gelişen dünya görüşü, sosyal bilim insanı özellikleri kapsamlı olarak ele alındı. Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar yaptığı açılış konuşmasında, bu organizasyona 1 yıl evvel birlikte karar verdiklerini esasen 2018, 2019 yılından beri düşünmekte oldukları bir proje olduğunu belirtti. Sayar konuşmasında şunları söyledi: “İnanıyorum ki bu toplantı kapsamında Herodot’u daha iyi tanıyacağız. Üzerinden 2500 yıl geçmiş olmasına rağmen bu değerli eser halen araştırmacılar için temel eser niteliğindedir. Sadece Bodrum ve çevresi için değil tüm Akdeniz dünyası için değerli bilgiler içeren bu eseri ve yazarını, bu çalıştayın bitiminde bilmediğimiz birçok yönüyle daha iyi tanımış olacağız.” dedi.

“MEDENİYETLER KENTİ BODRUM”

Tarihin Babası Herodot’u 8 ülkeden 23 bilim insanıyla konuşacaklarını belirten Başkan Aras, “Biz Herodot’u hemşehrimiz olarak tarif ederiz. Bodrum, antik çağda çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve çok önemli filozoflar yetiştirmiş bir coğrafyadır. Bu tarihin geleceğe taşınması önemli çünkü bu topraklarda yaşayan insanların ve gelecek neslin tarihini bilmesi gerekiyor. İnsanlar bu toprakların tarihini bilirse bu topraklara olan saygısı, çevreyi koruma bilinci, barışa ve demokrasiye olan isteğinin artacağına inanıyorum. Bu nedenle Herodot Sempozyumunu çok önemsiyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN KALICILIĞI SAĞLAMAK”

Başkan Aras, Herodot Araştırma Merkezi kurmayı istediklerinin altını çizerken sözlerine şöyle devam etti: “Herodot’un heykelleri yapılabilir, ismi bir yerlere verilebilir ama bunlar popüler kültür gibi gelip geçici olurdu. Kalıcı olmasının tek yolu bilimsel ve akademik çalışmalardır. Asıl hedefimiz Herodot Araştırma Merkezi kurmak. Araştırmacıların yılın her döneminde Bodrum’a gelerek bu araştırmaları yapmaları için gerekli ortamı hazırlamayı hedefliyoruz.”

“HALİKARNAS BALIKÇISI BELGELİĞİ KURULUYOR”

Aynı çalışmaları Halikarnas Balıkçısı için de yaptıklarını ve Halikarnas Balıkçısı’nın da çok önemli bir kişilik olduğunu vurgularken, “Halikarnas Balıkçısı da çağımızın filozofudur. Şu anda bir Halikarnas Balıkçısı Belgeliğini hayata geçiriyoruz. Tüm araştırmalar hem dijital hem de baskı olarak orada bulunacak. Eğer tüm bunları somutlaştırabilir ve bilimsel çalışmalara konu edebilirsek asıl başarıyı sağlamış oluruz ve Bodrum’un turizm potansiyelinin yanına bilimi, çağdaşlığı, akademik dünyayı, kültürü ve sanatı da yerleştirmiş oluruz.” diye konuştu.

“Halikarnas Balıkçısı, Herodot için, ‘Yalnız Anadolunun değil dünyanın ilk ve en büyük turisti’ demiştir.” diyen Başkan Aras, Herodot’un dünyanın en önemli gezgini olduğunu ve eseri olan Tarih adlı kitabını da bu seyahatler sayesinde hazırladığını belirtti. Bu değerli etkinliği hazırlayan herkese teşekkürlerini sunarak sözlerine son verdi.

SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİ

Kaymakam Bilgihan Bayar, Herodot’un dünyanın ilk turisti ve tarihçisi olması dolayısıyla Bodrum ve dünya için çok önemli bir değer olduğunu vurguladığı konuşmasında Bodrum’un deniz, kum, güneş üçlemesinden başka değerlerinin olduğunu ve bu değerlere önem verilmesi gerektiğini ifade ederek Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

3 gün boyunca sürecek ve Herodot'un tüm yönleriyle ele alınacağı çalıştay kapsamında 6 ana oturum yapılacak. Peter Funke’nin moderatörlüğünü yaptıği ilk oturumda Reinhold Bichler, Herodot’un Eserinde Küresel Tarih Yazıcılığı İmgeleri; Robert Rollinger, Herodot ve Akhaimenes-Pers Dünyasına Bakış; Thomas Harrison, Kehanetler Dönemi ve Herodot’un Tarihler Eserinin Düzeni ve Carolyn Dewald, Tarih Yazıcılığında Farklı Bir Yol konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Günün ikinci oturumunun moderatörlüğünü Carolyn Dewald yaparken Ioannis Konstantakos, Herodot ve Yakın doğu Tarih Anlatımı; Roasria Munson, Herodot’ta Savaş ve Cesaret; Julian Degen, Herodot’un Tarihler Eserinde İmparatorluk Üzerine Söylem; Andreas Schwab, Herodot’un Kambyses Anlatımında Pindar Esintili Oklar başlıklarıyla sunumlarını yaptı.

Üç gün boyunca sürecek olan Uluslararası Herodot Çalıştayı 4 Kasım 2022 Cuma gününe kadar sürecek.