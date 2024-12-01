Bodrum’u fırtına vurdu... Yelkenli karaya oturdu, seferler iptal edildi

Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:06

Güncelleme: 01.12.2024 - 17:06

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından denizde dalga boyu yer yer 2 metreye ulaştı. Gümbet Sahili’nde yelkenli bir tekne karaya otururken, Bodrum-Datça ve İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, yağışların süreceği tahmin ediliyor. Bodrum’da yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.