Bodrum’u fırtına vurdu... Yelkenli karaya oturdu, seferler iptal edildi

Bodrum’da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle yelkenli bir tekne karaya otururken, dalgaların boyu 2 metreye ulaştı. Feribot seferleri durduruldu.

Bodrum’u fırtına vurdu... Yelkenli karaya oturdu, seferler iptal edildi
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DHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:06

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından denizde dalga boyu yer yer 2 metreye ulaştı. Gümbet Sahili’nde yelkenli bir tekne karaya otururken, Bodrum-Datça ve İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, yağışların süreceği tahmin ediliyor. Bodrum’da yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.


Etiketler: #Bodrum #Fırtına

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