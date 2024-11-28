Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin fırtınası!

Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin fırtınası!

Borussia Dortmund'un Teknik Direktörü Nuri Şahin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2024 Perşembe, 14:46
Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin fırtınası!

Sezon başında Borussia Dortmund'un başına getirilen Nuri Şahin, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damga vuruyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin fırtınası!

5 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI

Bu sezon Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde ederken bir kez de mağlup oldu.

Nuri Şahin yönetimindeki Alman ekibi, Club Brugge'ü deplasmanda 3-0, Celtic'i içeride 7-1, Sturm Graz'ı ise yine iç sahada 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin fırtınası!

REAL MADRID'E FARKLI MAĞLUP OLDU

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon tek mağlubiyetini ise 5-2'lik skorla Real Madrid'den aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin fırtınası!

AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Toplam 12 puan toplayan Borussia Dortmund birçok dünya devini geride bırakarak 4. sıraya yerleşti.

Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern Münih ve Atletico Madrid'i geride bırakan Borussia Dortmund'un lider Liverpool ile arasında 3 puanlık fark bulunuyor.

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