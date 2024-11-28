Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin fırtınası!

5 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI

Bu sezon Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde ederken bir kez de mağlup oldu.

Nuri Şahin yönetimindeki Alman ekibi, Club Brugge'ü deplasmanda 3-0, Celtic'i içeride 7-1, Sturm Graz'ı ise yine iç sahada 1-0 mağlup etti.