Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin fırtınası!
Borussia Dortmund'un Teknik Direktörü Nuri Şahin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor.
Sezon başında Borussia Dortmund'un başına getirilen Nuri Şahin, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damga vuruyor.
5 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI
Bu sezon Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde ederken bir kez de mağlup oldu.
Nuri Şahin yönetimindeki Alman ekibi, Club Brugge'ü deplasmanda 3-0, Celtic'i içeride 7-1, Sturm Graz'ı ise yine iç sahada 1-0 mağlup etti.
REAL MADRID'E FARKLI MAĞLUP OLDU
Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon tek mağlubiyetini ise 5-2'lik skorla Real Madrid'den aldı.
AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Toplam 12 puan toplayan Borussia Dortmund birçok dünya devini geride bırakarak 4. sıraya yerleşti.
Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern Münih ve Atletico Madrid'i geride bırakan Borussia Dortmund'un lider Liverpool ile arasında 3 puanlık fark bulunuyor.
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