Boğaz transit gemi geçişlerine açıldı!

Sis sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:04
Boğaz transit gemi geçişlerine açıldı!
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Çanakkale’de sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla birlikte saat 09.00 sıralarında boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı.

Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte boğaz, saat 10.05 itibarıyla transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.


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