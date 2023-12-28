Ukrayna: Karadeniz'de yük gemisi mayına çarptı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 14:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 14:00

Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl götüren Panama bayraklı sivil bir geminin, Karadeniz'de mayına çarptığı bildirildi.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, düşman mayınına çarparak patladı. Gemi kontrolünü kaybetti ve üst güvertede yangın çıktı" ifadelerine yer verildi.

Gemiye sağlık ekiplerinin ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, patlama sonucu 2 denizcinin yaralandığı ve bu kişilere tıbbi destek sağlandığı kaydedildi.