Boğaziçi akademisyeni Prof. Dr. Zenginobuz, görevine geri döndü

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 17:19

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 17:52

Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Naci İnci tarafından verilen uzaklaştırma kararlarıyla görev yapması engellenen Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, 6 ayın ardından ders vermeye devam edecek.

UZAKLAŞTIRMA KARARI 3 AY UZATILMIŞTI

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, hakkında açılan soruşturmalar gerekçe gösterilerek 22 Ağustos’ta 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmış ve sürdürmekte olduğu bölüm başkanlığından alınmıştı. Kasım ayında ise uzaklaştırılma kararı üç ay daha uzatılmıştı.

Boğaziçi yönetimi, 20 Şubat tarihinde sona eren uzaklaştırma süresini bir kez daha uzatmadı. Böylece akademisyenin bu dönem için ders vermesinin önündeki engel kalkmış oldu.

"HAKKIMDA 8 SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Zenginobuz, “Geçen süre içinde hakkımda tam sekiz soruşturma yürütüldü. Bunlardan altısı üniversite içinde sonuçlandı” bilgisini paylaştı.

Sonuçlanan tüm soruşturmalarda aleyhine karar çıktığını belirten öğretim üyesi, “Bunun için önce üniversiteye dışarıdan getirilmiş kişileri soruşturmacı atayıp sonra da hukuk dışı bir şekilde rektör yardımcılarından oluşturdukları disiplin kurullarında karar aldırdılar” ifadelerini kullandı.

"BEŞ DİSİPLİN CEZASI İÇİN DAVA AÇILDI"

Beş disiplin cezasının iptali için yürütmeyi durdurma talebiyle dava açıldığını belirten öğretim üyesi, “Henüz hiçbirinde karar açıklanmadı” bilgisini paylaştı ve tümü mesnetsiz gerekçelerle açılan soruşturmalarda aleyhine verilen kararların yargıda iptal edileceğine inandığını ekledi.

Diğer üç soruşturmadan bir tanesinde alınan karar için Danıştay’a itiraz edildiğini, diğer iki soruşturmada ise henüz karar çıkmadığını ifade eden öğretim üyesi, göreve iade edilmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hakkımda yeni soruşturmalar açarak uzaklaştırmayı uzatmaları mümkündü. Görevden uzaklaştırılmamla birlikte keyfi bir şekilde açılan soruşturmalar birbiri ardına geldi. İlk üç ay içinde beş soruşturma yürütüldü. Üç ay sonunda üç yeni soruşturma daha açtılar ve bu soruşturmaları gerekçe göstererek uzaklaştırmayı bir üç ay daha sürdürdüler. İkinci uzatma kararı 20 Şubat’ta bitiyordu. Nedense bu defa uzatmamayı seçtiler.”

BİRÇOK AKADEMİSYENİN YASAĞI DEVAM EDİYOR

Altı ay boyunca devam eden uzaklaştırma cezasının sona ermesi, öğretim üyesinin bahar döneminde ders vermeye devam edebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan çeşitli mesnetsiz gerekçeler gösterilerek görevlerine son verilen Dr. Mohan Ravichandran, Can Candan, Dr. Tolga Sütlü ve ders vermeleri engellenen yarı zamanlı ve bir kısmı emekli olup üniversiteye katkı sunan çok sayıda akademisyene konulan yasak ve bu yasaklara karşı hukuk mücadelesi de devam ediyor.