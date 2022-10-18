Boğaziçi Üniversitesi'nden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz ifade verdi

18 Ekim 2022 Salı, 04:00

Son zamanlarda akademisyenlerin sık sık görevinden uzaklaştırıldığı Boğaziçi Üniversitesi’nde sular durulmuyor. Ekonomi bölümünün seçimle göreve gelmiş başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’a, rektörlük kararıyla disiplin soruşturması açıldı.

Zenginobuz, 22 Ağustos’ta üç ay süreyle görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma, afla üniversiteye dönen bir öğrencinin mahkeme kararına karşın sınavlara alınmadığı iddiasıyla açıldı. Soruşturma nedeniyle kampusa girişi de engellenen Zenginobuz, dün ilk kez ifade vermek için Boğaziçi Üniversitesi’ne girdi. Zenginobuz, kendisine açılan soruşturmanın gerekçesinin yanlış olduğunu ve öğrencinin gerekli sınavlara girdiğini söyledi. Bahsi geçen öğrenci de kendisinin bir şikâyeti olmadığını açıklamıştı.

AYRIMCILIK İDDİASI

Öte yandan ifade sırasında da Zenginobuz’a ilginç sorular sorulduğu öğrenildi. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Zenginobuz’a, “Dekanlığa başvurarak yargı kararı doğrultusunda kendisine sınav hakkı tanınmasını talep ettiği halde niçin mahkeme kararına aykırı davrandınız? Bu davranışın suç olduğunu bilmiyor musunuz” gibi sorular yöneltildi.

"SUÇLU GİBİ DAVRANDILAR"

Zenginobuz, sorulan sorulardaki ifadelerin açık bir şekilde suçlayıcı olduğu belirtti. Bunun yanında iddialara konu olan öğrencinin Türk vatandaşı olmasına ve herhangi bir dil farklılığı olmamasına karşın, “Dil, din, ırk gibi ayrımcı muamelelerin ağır suç olduğunu bilmiyor musunuz” diye sorulduğu da ortaya çıktı.

İfadesi sonrası kendisine sorulduğu iddia edilen soruları hatırlattığımız Zenginobuz, şöyle konuştu:

“Birkaç tane dayanağı olmayan, baştan suçlu muamelesi yapan, maksatlı soru soruldu. Bu şekilde önyargıyla hazırlanmış soruları ve suçlamaların hiçbirini kabul etmediğimi belirterek ayrıntılı cevapların yazılı savunmamda olduğunu belirttim ve ayrıntılı yazılı ifademi bıraktım.”