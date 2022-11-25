Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'a yine uzaklaştırma kararı

25 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Naci İnci tarafından geçen ağustos ayında üç ay süreyle görevden uzaklaştırılıp hakkında disiplin soruşturması açılan ekonomi bölümü başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’a üç ay daha görevinden uzaklaştırma kararı verildi.

Zenginobuz’a açılan davalardan biri de 5 Ağustos’ta gazetemizin “Erdoğan’ın yeni fakülte kararına üniversiteliler tepki gösterdi: Boğaziçi’ni bölme çabası” haberiydi.

Cumhuriyet’e konuşan Zenginobuz, uzaklaştırma kararının kendisine sürpriz olmadığını söyledi. Boğaziçi mezunları, usulsüz ve hukuksuz uygulamalarına direnen hocalarını Öğretmenler Günü’nde de yalnız bırakmadı. Her öğlen rektörlüğe sırtlarını dönerek özerk ve özgür üniversite taleplerini dile getiren akademisyenlere Güney Meydan’da eşlik ederek karanfil dağıtan mezunlar, ellerindeki dövizlerle mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.