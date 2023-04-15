Boğaziçi çalışanları tazminatsız işten atıldı

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi geçen hafta, üniversiteye ait Kennedy Lodge’da çalışan dört çalışanı tazminatsız işten çıkardı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00
Boğaziçi çalışanları tazminatsız işten atıldı
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İşten çıkarmalara karşın dün Boğaziçi Üniversite Meclisi eylem yaptı.

Boğaziçili öğrenciler yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Okulun sosyal tesislerinde uzun yıllardır çalışan 4 kişi, kayyumun Sosyal İşletmeler Şube Müdürü Mehmet Tunç tarafından tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Hiçbir yetkili çalışanlarla konuşmamıştır. Sormak gerekiyor neyden kaçıyorsunuz?” 


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