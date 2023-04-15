Boğaziçi çalışanları tazminatsız işten atıldı
Boğaziçi Üniversitesi yönetimi geçen hafta, üniversiteye ait Kennedy Lodge’da çalışan dört çalışanı tazminatsız işten çıkardı.
İşten çıkarmalara karşın dün Boğaziçi Üniversite Meclisi eylem yaptı.
Boğaziçili öğrenciler yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Okulun sosyal tesislerinde uzun yıllardır çalışan 4 kişi, kayyumun Sosyal İşletmeler Şube Müdürü Mehmet Tunç tarafından tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Hiçbir yetkili çalışanlarla konuşmamıştır. Sormak gerekiyor neyden kaçıyorsunuz?”
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