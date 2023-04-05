Yıkım kararı verilmişti... Boğaziçi Üniversitesi’ndeki o binalarda 10 yıldır ders yapılıyor

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 08:54

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 09:11

Türkiye'yi sarsan ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası; özellikle İstanbul'da riskli yapıların varlığı tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nde 2013'te yapılan incelemede çürük olduğu tespit edilen ve 'Derhal yıkım başlatacağız' denilen Kuzey Kampüsü’ndeki binalarda 10 yıldır eğitim devam edildiği ortaya çıktı.



Kuzey Kampüsü’ndeki yapıların riskli olduğu Çevre Bakanlığı’nın 2013 yılındaki incelemesinde tespit edildi. Raporda, söz konusu yapıların fiziksel ömrünü tamamladığı belirtildi. O tarihte imar planı değişiklikleri yapıldı, öğrencilerin güvenli binalara taşınacağı ve yıkıma başlanacağı açıklandı. Ancak aradan geçen 10 yılda eğitime devam edildi.

'RİSKLİ YAPI' DENMİŞTİ

Karar gazetesinden Eda Narin’in haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi’nin Kuzey Kampüsü’nün de içinde yer aldığı imar plan değişikliği hazırladı.

Planlama içerisinde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’ndeki Kare Blok ile YADYOK-II binası, Aptullah Kuran Kütüphanesi, Turgut Noyan binası, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2013 yılında “Riskli Yapı” olarak belirlenmişti.

YIKIM KARARI ÇIKTI

Son olarak ise Kuzey Kampüs’teki 40 yıllık Aptullah Kuran Kütüphanesi için yıkım kararı çıktı. Üniversitenin yapı işleri ve teknik daire başkanlığından genel sekreterliğe gönderilen 24 Mart tarihli bilgi notunda, Sarıyer Belediyesi’nin 9 Nisan 2021’de aldığı yıkım kararının uygulanması için ‘binanın ivedilikle boşaltılması gerektiği’ belirtildi.

'KAYYUM'DA GÖSTERİLEN HIZLI REFLEKS, DEPREMDE NEDEN YOK?

Boğaziçi Üniversitesi’nde binaların kolonlarındaki büyük çatlaklar ve demirlerdeki ağır korozyon gözle görülür hale geldi.

Her gün çürük binaları kullanan öğrenciler ise sosyal medyada ‘Kayyum ataması söz konusu olduğunda gösterilen hızlı refleks deprem için neden gösterilmiyor’ paylaşımları yaptı.