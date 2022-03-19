Boğaziçi Hukuk'ta öğretim dili 'yüzde 30 İngilizce' oldu

19 Mart 2022 Cumartesi, 10:33

Hukuk Fakültesi lisans programında öğretim dilinin "en az yüzde 30 İngilizce" olmasıyla birlikte öğretim dili İngilizce olan üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde İngilizce ağırlığı düşürülmüş oldu.



Değişiklik ile "Boğaziçi Üniversitesinde öğretim dili İngilizce’dir" düzenlemesine Hukuk Fakültesi istisnası getirildi. Söz konusu cümleye, "Hukuk Fakültesi Lisans Programında öğretim dili en az yüzde 30 İngilizce’dir" ifadeleri eklendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk ve İletişim fakülteleri, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasından sonra kurulmuştu.

