Boğaziçi’nin dekanı, Nebati’nin kuzeni çıktı

10 Mart 2022 Perşembe

Onun hakkında çok şey okuduk.

Bir zamanlar MHP’nin merkez yönetim kurulunda yedek üyeydi...

2015 seçimlerinde AKP’den aday adayıydı...

“Pelikancılar” diye adlandırılan ekipten Selman Öğüt’ün tez danışmanıydı...

ATV’de yayımlanan Esra Erol’un programındaki avukat Hülya Kuran’ın eşiydi...

Nihayetinde, gece yarısı kararnamesiyle kurulan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin atanan dekanıydı...

Prof. Dr. Selami Kuran’ı tarif ediyorum.

Bir şeyi bilmiyordum: Meğer Selami Kuran ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de kuzenmiş!

Prof. Kuran’ı telefonla aradım, “Evet, Nebati halamın oğludur” diye teyit etti.

İlginç mi? Bence değil.

YEĞEN ERDOĞAN DA SCOOTER İŞİNDE

Sokaklarda sık sık elektrikli scooter kullananları görüyoruz. Renklerine bakıp sahibi olan markaları anlıyoruz. Kaldırımları işgalinden, trafikte yarattığı tehlikeden, denetimsizliğinden dert yanıyoruz.

Yeni öğrendim... Meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Üsame Erdoğan da bu işe girmiş. Turkuvaz renkteki BinBin adlı e-scooter markasının sahiplerinden biri de oymuş.

İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre Erdoğan’ın iş ortakları ise şöyleymiş: Kadir Can Abdik, Hüseyin Ardan Küçük, Mustafa Saim Birpınar, Haris Pojata...

Not olarak düşelim.

SON SÖZ

Takvimler davalarla dolu.

Yarın Sedef Kabaş’ın ilk duruşması görülecek. Bir gazetecinin kelimelerinden dolayı 12 yıl 10 aya kadar cezalandırılması isteniyor. Kuşku yok ki, o hapsi hiç yatmayacak. Tarih kanıtlıyor; emirle işleyen kararların ömrü, emri verenin gücü kadar. Cüppe giyen emir erleri, gün geliyor talimat aldıklarının karşısına dikilmek için sıraya giriyor.

Hoş, bu iddialarımı yalanlayan var Saray’dan. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum şöyle demiş Twitter’dan: “Türkiye güçlü bir demokrasiye ve hukuk düzenine sahiptir. Yargısı tarafsız ve bağımsızdır. Her kurumun ve kişinin görevini hukuk belirlemiştir. Bugünün Türkiyesi’nde ‘gizli kadro’ yönetimi olmaz. Kendi çarpık özlemlerinizi bizlerin gerçeği gibi sunmayın. Kimseyi kandıramazsınız.”

Peki, tarih en büyük yargıçtır. Ben konuma döneyim...

48 gün önce Kabaş’ı hapse gönderen hâkim, Osman Kavala’yı da bugün içeride tutan “casusluk” tutuklamasına karar veren isimdi. Gelin görün ki, savcısı bile artık Kavala’nın o suçlamadan beraatını istedi.

Sonuç olarak, eğer sanıklardan biri ek süre istemezse Gezi davasında 21 Mart’ta karar çıkacak. Sorulardan biri şu: Kavala karar duruşmasına katılacak mı?

Hatırlayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan serbest bırakılması yönünde çağrı yapan büyükelçilere karşılık Kavala’yı hedef göstermişti. O da beş ay önce “anlamsız” diyerek artık duruşmalara katılmama kararı almıştı.

Duydum ki, Kavala son sözünü söyleyecek. Yani karar duruşmasına cezaevinden bile olsa katılmayı planlıyor. Zira kendisine hüküm vermek için diğer Gezi sanıklarının da cezalandırılacağına inanıyor. Bu nedenle, sonucu değiştirmese bile son bir kez konuşmayı borç biliyor.