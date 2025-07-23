Boğaziçi’nde akademik kıyım sürüyor: Dr. Volkan Çıdam’ın sözleşmesi yenilenmedi

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademik kadrolara yönelik sistematik tasfiyeler yeni bir aşamaya ulaştı.

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde görev yapan Dr. öğretim üyesi Volkan Çıdam’ın sözleşmesi, tüm akademik ve idari kriterleri yerine getirmiş olmasına karşın bu yıl yenilenmedi. Gerekçesiz yapılan bu işlem karşısında Çıdam, dün üniversite yönetimini dava etti. Sürecin yargıya taşınmasıyla birlikte jüri raporlarında Çıdam hakkında neler yazıldığı incelenerek bu kararın bilimsel kriterlere dayanarak verilip verilmediği yeniden değerlendirilecek. Tüm akademik yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Çıdam, görev süresince sadece lisans ve lisansüstü derslerini değil, idari sorumlulukları da üstlendi. Çıdam, fakülte yönetim kurulu üyelikleriyle Erasmus Koordinatörlüğü gibi görevleri yürüttü.

‘ŞAŞIRTMADI’

Çıdam, kararın siyasi bir arka planı olduğuna dikkat çekerek sürecin aslında şaşırtıcı olmadığını ifade eti. 2021’de başlayan kayyum atamalarıyla birlikte Boğaziçi direnişinde yer alan tüm akademisyenler gibi kendisinin de hedef alındığını dile getirdi. Nöbetlere katıldığı, hukuksuz uygulamalara karşı söz aldığı için konferans desteklerinin kesilmesinden soruşturmalara kadar çeşitli yollarla baskıya maruz kaldığı belirtildi.

Yaşananların sadece akademisyenleri değil, öğrencileri de etkilediğini vurgulayan Çıdam, öğrencisi Bahadır Eren Çağırgan’ın durumuna dikkat çekti. Suruç anmasına katıldığı için 25 Ocak’tan bu yana tutuklu olan Çağırgan’ın sınav hakkı, tüm başvurulara karşın defalarca engellendi. Çıdam, “Süreç işbirliği içinde yürütülseydi, Çağırgan bugün mezun olabilirdi” dedi. Boğaziçi’nde süren mücadeleyi, kamusal alanın ve cumhuriyet fikrinin savunusu olarak değerlendiren Çıdam sözlerini şöyle tamamladı: “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Çünkü kurtuluş yok tek başına”