Boğaziçi’nde diploma gerilimi: Demokratik protesto

Kayyum yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi’nde yıllardır süren “paraşüt akademisyen” tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Felsefe bölümü mezuniyetinde bir öğrenci, diplomasını aldığı sırada öğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemedi. Bunun ardından Başaran’ın diplomayı vermekte zorluk çıkardığı ve fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Boğaziçili öğrenciler, olaya ilişkin yaptıkları açıklamada Başaran’ı “paraşüt akademisyen” olarak nitelendirdi.

Öğrenciler, Başaran’ın bölümden uzaklaştırılması çağrısında bulundu. Başaran ise tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, törenin işleyişine uyulması gerektiğini savundu.

Başaran, “Yoksa gidip diplomanızı sekreterlikten alabilirsiniz. Ben orada kendimi değil felsefe bölümünü temsil ediyorum, sizin show’unuzun bir parçası olamam” dedi. Tartışmalı törenin ardından üniversite yönetiminin öğrenci hakkında aldığı karar da tepki çekti. Siyaset bilimi/uluslararası ilişkiler ve felsefeden çift diplomayla mezun olan öğrencinin mezun kartı, “tören düzenini bozduğu” gerekçesiyle beş yıl süreyle pasife çevrildi.

Olayın ardından çok sayıda öğrenci ve üniversite bileşeni, yaşananların Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyım rektörlük döneminde yapılan atamalara yönelik tepkilerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti. Başaran’ın, Naci İnci döneminde felsefe bölümüne atandığı ifade edildi.

‘LİYAKAT DEĞİL SADAKAT’

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Burak Çetiner, mezuniyet töreninde yaşananların Boğaziçi Üniversitesi’nin getirildiği durumu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Çetiner, kayyım rektörlük döneminde anti demokratik uygulamalara itiraz eden çok sayıda akademisyenin çeşitli gerekçelerle üniversiteden uzaklaştırıldığını belirterek “Boğaziçi’nde yıllardır özerk ve demokratik üniversite mücadelesi yürüten akademisyenler hedef alınırken yerlerine öğrencilerin ve üniversite bileşenlerinin ‘paraşüt’ olarak nitelendirdiği isimler getirildi” dedi.

Akademisyen atamalarında liyakatin ikinci plana itildiğini savunan Çetiner, “Bu atamalarda ölçütün liyakat değil sadakat olarak belirlendiğini görüyoruz. Bunun sonucu olarak eğitimin niteliği de üniversitenin demokratik işleyişi de zarar görüyor” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreninde yaşananlara tepki gösteren Çetiner, öğrencinin tutumunun demokratik bir protesto olduğunu belirterek “Bu paraşüt atamalarından birinin mezuniyet töreninde bir mezuna yönelik tavrı ve demokratik protestoya karşı hazımsızlığı bizim açımızdan kabul edilemezdir” diye konuştu. Çetiner, öğrencilerin taleplerini sahiplendiklerini vurgulayarak “Başaran’ın bölümden uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca öğrencilerden ve mezunlardan özür dilemelidir” ifadelerini kullandı.