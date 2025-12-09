Boğaziçi’ni su bastı öğrenciler ‘ihmal’ dedi

İstanbul’da önceki gün etkili olan sağanak yağış, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te ciddi hasara yol açtı. Kuzey 1. Yurt, kütüphane ve çeşitli bölümlerin tavanlarından su aktı, koridorlar ve çalışma alanları tamamen suyla doldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine öğrenciler, “Bu doğal değil, yönetim ihmali” diyerek tepki gösterdi. Yönetimden yapılan “Çok yağmur yağdı, çatı aktı” açıklaması ise öğrenciler tarafından yetersiz bulundu. Kış aylarında İstanbul’da yoğun yağışın olağan olduğunu vurgulayan öğrenciler, asıl sorunun yıllardır ertelenen bakım-onarım çalışmaları olduğunu belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi çalışanı ve Eğitim-Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi Örgütlenme Sekreteri Şenol Solum, okuldaki yeni çim alan uygulamasının bir riski de beraberinde getirdiğini belirterek “Gübre verilen alan nedeniyle içeriye gübreli su karıştığını düşünüyoruz. Alanın iyi dezenfekte edilmesi ve havalandırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.