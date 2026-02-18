Boğaziçi'nin eski rektöründen '28 Şubat' iddialarına tepki: 'Direnen tek üniversiteydi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yaptığı erkek ve kız öğrenci yurtlarının açılışına katılması sonrası üniversite adeta ablukaya alınmıştı. Erdoğan'ın geldiği gün okulda dersler iptal edildi, protestocu öğrenciler gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesi'nin eski Rektörü Üstün Ergüder, Ruşen Çakır ile yaptığı söyleşide Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdürger, Erdoğan'ın daha önce de Boğaziçi Üniversitesi'ne kendisinin davetiyle geldiğini aktardı.
''DİRENEN TEK ÜNİVERSİTE BOĞAZİÇİ'YDİ''
Erdoğan'ın katıldığı açılışta bazı öğrencilerin ''28 Şubat sürecinde üniversitede başörtü yasağı mağduriyeti yaşandığı'' iddialarına tepki gösteren eski rektör, şu ifadeleri kullandı:
"Orada bazı başörtülü gençler sanki geçmişte oradaymış gibi başörtülülere ayrımcılık yapıldığını söylediler. Yalan...
28 Şubat'a direnen tek üniversite Boğaziçi'ydi. Biz başörtülüleri okuttuk."