Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘sıkıyönetim’ önlemleri: ‘Törene Erdoğan katılacak’ iddiası

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi tarafından akademik/idari personel ve öğrencilere bu akşam gönderilen duyuruya göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı iddia edilen “Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni” nedeniyle 13 Şubat 2026 Cuma günü Güney Kampüs’te çalışmalar uzaktan yürütülecek.

T24’ün aktardığına göre, aynı tarihte Güney Kampüs’te yapılması planlanan derslerin de çevrimiçi sürdürüleceği bildirildi.

Bu sürede Güney Kampüs’e yalnızca etkinlikte görevli personelin ve kız yurdunda kalan öğrencilerin giriş yapabileceği, bunların dışında hiçbir kişi ya da araca kampüse giriş izni verilmeyeceği ifade edildi.

Öte yandan iddialara göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı iddia edilen “Vizyon Toplantısı” başlığıyla hazırlık yapıldığı, kampüs içindeki işletmelerin kapalı olacağı, Hisarüstü’ndeki işletmelerden çalışan listeleri istenerek güvenlik kontrolü uygulandığı, shuttle seferlerinin yapılmayacağı ve bugün ve yarın 09.00–18.00 aralığında Hisarüstü’nde elektrik kesintisi olacağı gibi ekstra önlemler alındığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin Müzik, Sualtı Sporları, Güzel Sanatlar ve Spor Kulübü’nü Güney Kampüs’te bulunan Hamlin Hall binasından uzaklaştırdı. Taşımaya engel olmak için kampüse giden öğrenciler içeriye alınmadı, öğrencilerin kampüs önündeki bekleyişi sürerken okula TOMA getirildi.

İnci ile görüşmenin ardından gece olmasıyla üniversiteye girişler rektörlük kararıyla kısıtlandı ve yalnızca yurtta kalan öğrencilerin kampüse girişine izin verildi. Kampüs dışında öğrenciler beklerken okul önüne barikat ve TOMAlar getirildi. Kampüs içerisinde çevik kuvvet ve gözaltı araçlarının yer aldığı görüldü.