Boğaziçi Üniversitesi’nden ‘adrese teslim’ kadro ilanı! İlanda yer alan özel şartlar yalnızca bir kişiyi tarif ediyor

Boğaziçi Üniversitesi, 30 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı ilanla Rektörlük bünyesindeki Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü’nde görev yapmak üzere öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Ancak ilanda yer alan özel koşullar, yalnızca belirli bir adayı tarif ettiği iddiasıyla tepki çekti.

İlana göre adayların “Eğitim dili İngilizce olan bir üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı programından lisans derecesine sahip olması” gerekiyor. Ayrıca yüksek lisansın “Sosyal ve beşerî bilimler alanında tezli olarak tamamlanmış olması” ve “Belgelendirilmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası yükseköğretim düzeyinde en az üç yıl Türkçe dersi verme deneyimi” şartı aranıyor.

Bu koşullar, Türkçe Eğitimi veya Eğitim Bilimleri alanında mezun olan pek çok akademisyenin başvuru yapmasını engelliyor. Akademik çevreler, ilanın “yalnızca bir kişiyi tarif edecek şekilde” hazırlandığını savunuyor.

BOĞAZİÇİ’NDE İLK DEĞİL

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne “kayyum rektör” atamasıyla başlayan direniş dördüncü yılına girerken, okul bileşenleri mücadelesini hem kampüste hem hukuki zeminde sürdürüyor. Akademisyenler daha önce de benzer “adrese teslim kadro ilanları” nedeniyle davalar açmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde doktor öğretim üyesi istihdamına yönelik bir ilan için açılan davada verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması bu tür tartışmalı alımların önünü açtığı gerekçesiyle tepki çekmişti. Akademisyenler bu uygulamaların üniversitenin özerkliğini zedelediğini, liyakat yerine “kadroya göre kişi” seçimi anlayışını yerleştirdiğini belirtiyor.