Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden 'Hamlin Hall' tepkisi

Hamlin Hall’un yurt olmaktan çıkarılmasına ve yurt krizine karşı öğrenciler Hamlin’in önüne yatak döşek serdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tanıtım günleri kapsamında ailelere “Boğaziçi Üniversitesi tüm öğrencilerine yurt imkanı sağlayan tek devlet üniversitesi” yalanını söyleyen kayyum yönetimine geçtiğimiz yıllarda evsiz bıraktığı yüzlerce öğrenciyi hatırlattı.

Üniversiteliler yaptıkları eylem ile “Üniversiteyi bir rant kapısı olarak gören, makam araçlarına bütçe ayırırken öğrencileri yurt, ortak alan, kulüp odası ve kütüphaneden yoksun bırakan kayyum yönetimi tanımıyoruz” dedi.