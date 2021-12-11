Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 14 öğrenciye hapis talebi

11 Aralık 2021 Cumartesi, 00:04

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yapılan atamaları protesto etmek için 4 Ekim 2021 tarihinde, kampüste gerçekleştirdikleri eylem sırasında gözaltına alınan öğrencilerden ikisi 6 Ekim’de tutuklanmıştı. Öğrenciler hakkındaki iddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu Berke Gök ve Perit Özen’in tutukluluklarının sürdürülmesine karar verdi.

REKTÖR NACİ İNCİ "ÖĞRENCİLER ÇIKIŞI ENGELLEDİ" DİYE ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede; Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine atanan Rektör Naci İnci, makam şoförü ve 2 güvenlik görevlisi şikayetçi olarak yer aldı. Rektör Naci İnci, şikâyet dilekçesinde, çıkış yaptığı sırada 14 öğrencinin de bulunduğu grubun, makam aracının önünü keserek engel olduklarını, uyarılara rağmen bu eylemlerini sürdürdüklerini iddia etti.

Şikâyet dilekçesinde, öğrenci Ersin Berke Gök'ün, içerisinde Rektör İnci'nin içinde bulunduğu makam aracının üzerine çıkarak elleriyle siyasi içerikli işaretler yaptığı, zıplayarak araca zarar verdiği öne sürüldü.

Öğrenci Caner Perit Özen'in ise Ersin Berke Gök’ü aracın üzerinden indirmeye çalışan güvenlik görevlisi Faruk K.’nin boynunu sıkarak sürüklediği iddia edildi.

ÖĞRENCİLERİN HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, 6 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan Ersin Berke Gök ile Caner Perit Özen’in de aralarında bulunduğu toplamda 14 öğrenci hakkında; "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından farklı oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianameyi kabul eden İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 7 Ocak 2022 tarihini belirledi.