Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nden akademisyen nöbetine katılan mezunlara ceza: Kampüse girmek yasak!

Rektörlükten nöbete katılan mezunlara gönderilen yazıda, “5 Ocak 2026 tarihinde Güney Kampüs içerisinde izinsiz olarak gerçekleştirilen, üniversitenin işleyişini bozucu nitelikteki gösteriye katıldığınız tespit edildiğinden Boğaziçi Üniversitesi Kurum Kimlik, Mezun ve Ziyaretçi Kartı Yönergesi’nin 18. maddesinin 10. fıkrası uyarınca kampüs giriş kartınızın beş yıl süreyle pasif hale getirilmesine karar verilmiştir” dendi.

Kartı iptal edilen Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bölümü mezunu Selin Söl, “Akademisyen nöbetine katılan mezunların kampüse girişleri yasaklanarak cezalandırılmaları, durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Üniversitemizde ifade ve düşünce özgürlüğünün siyasi nedenlerle kısıtlanmasına çok net bir örnektir bu” dedi.

“Farklı sesler, görüşler ve fikirler rektör tarafından yasaklanıyorsa/ cezalandırılıyorsa bu üniversitede tarafsız bilimsel araştırma gerçekten yapılabilir mi“ diye soran Söl, şöyle devam etti:

“Araştırma sonunda elde edilen bulgular rektörün siyasi düşüncesini desteklemiyorsa ne olur? Halı altına mı süpürülür, destek mi verilmez, yok mu sayılır? Bir üniversite farklı düşünce ve fikirlere hoşgörü göstermiyorsa üniversite işlevini, bilimsel ve tarafsız araştırmalarını nasıl sürdürür? Mezun olduğum üniversitenin bu hale gelmesi, yöneticilerin ifade özgürlüğünü kendi mezunlarına bile çok görmesi beni üzüyor. Çünkü biz okurken durum böyle değildi, çok sesliliğe, farklı görüşlere her zaman yer vardı.”

Emeritus Profesör Alpar Sevgen de “Üniversiteyi üniversite yapan bir numaralı faktör ifade özgürlüğüdür. Öğleyin sessizce ayakta durularak yapılan protesto en masum ifade özgürlüğüdür. Bunun olamadığı bir yere üniversite denemez” diye konuştu.