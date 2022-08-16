Boğaziçili Can Candan 15 yıllık ofisini boşalttı

16 Ağustos 2022 Salı, 04:00

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, mahkeme kararına karşın üniversiteyle ilişiğini kestiği akademisyen Can Candan’a ofisi boşaltması için dün bir tebligat gönderdi.

Yönetim, ofisi boşaltması için Candan’a yalnızca 3.5 saat süre verdi. Cumhuriyet’e konuşan Can Candan, “Bana hiçbir ön bildirim yapılmadan görevime son verildi. Bu hem hukuki değil hem de hakkaniyetli değil. İdari mahkeme 31 Mayıs 2022 tarihinde, 16 Temmuz 2021’de yapılan görevden alma işleminin hukuksuz olduğuna karar verdi. Böyle bir mahkeme kararı varken benim kadro süremin yenilenmemesi benzer bir hukuksuzluğun tekrar etmesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

"HER YERDE ÇALIŞABİLİRİZ"

Candan, “15 yıldır kullandığım ofisin 3.5 saatte boşaltılması istendi. Atanmış yönetimin eşyalarıma dokunmasını istemediğim için ben de ofisimi boşalttım. Ancak unuttukları bir şey var ki okuldaki tüm meslektaşlarımın ofisi benim de ofisim. Biz akademisyenler her yerde çalışabiliriz” diye konuştu.