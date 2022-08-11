Boğaziçili Öğretim Görevlisi Can Candan, mahkeme kararına karşın gönderildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör Naci İnci, mahkeme kararına karşın Öğretim Görevlisi Can Candan’ın okulla ilişkisini kesti.
Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi Candan, 16 Temmuz 2021’de o dönem rektör vekili olan İnci tarafından görevden alınmıştı.
Candan, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne, yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açtı. Davada İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 20 Ocak 2022’de yürütmenin durdurulması isteminin reddine ikinci kez karar verdi. Karara itiraz eden Candan’ın başvurusunu değerlendiren 7. İdare Dava Mahkemesi, 16 Şubat’ta oyçokluğuyla yürütmenin tedbiren durdurulmasına karar verdi ve Candan’ın görevine iade edilmesine hükmetti.
"TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"
Candan, 18 Temmuz’da mahkemenin kararı hukuksuz bularak iptal ettiğini açıklarken mahkeme, yoksun kaldığı özlük ve maddi haklarının faiziyle ödenmesine karar vermişti. Candan, 8 Ağustos’ta güz 2022 döneminde vereceği derslerin, dışarıdan atanan fen edebiyat fakültesi dekanı tarafından onaylanmadığını bildirmişti. Dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda “kayyum rektör” kararıyla, görev süresinin uzatılmamasına karar verildiğini duyuran Candan’ın paylaştığı tebligatta, 12 saatlik ders yükünü tamamlayamadığı da gerekçeler arasında yer aldı. Tebligatı meslektaşlarıyla beraber aldığını söyleyen Candan, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz! Ve tabii ki haklarımın yasal takipçisi olmaya devam edeceğim” dedi.
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