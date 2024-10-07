Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Ayşenur' ve 'İkbal' protestosu: Kapıları kitlediler!
Semih Çelik tarafından öldürülen 2 kadın için toplanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yürümesini engellemek için barikat çekildi.
Fatih'te Semih Çelik tarafından canice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için toplanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yürümek isterken polis ve özel güvenlik barikatı çekildi.
Öğrenciler, “barikata yüklen” sloganlarıyla duruma tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından barikat kaldırıldı.
Boğaziçi Üniversitesi güvenlik görevlileri, kadın cinayetlerini protesto etmek isteyen öğrencilerin üstüne kapıyı kilitlemişti.
Etiketler: #Boğaziçi Üniversitesi #kadın cinayetleri #Protesto
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