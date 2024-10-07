Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Ayşenur' ve 'İkbal' protestosu: Kapıları kitlediler!

Semih Çelik tarafından öldürülen 2 kadın için toplanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yürümesini engellemek için barikat çekildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Ayşenur' ve 'İkbal' protestosu: Kapıları kitlediler!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 20:38

Fatih'te Semih Çelik tarafından canice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için toplanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yürümek isterken polis ve özel güvenlik barikatı çekildi.

Öğrenciler, “barikata yüklen” sloganlarıyla duruma tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından barikat kaldırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi güvenlik görevlileri, kadın cinayetlerini protesto etmek isteyen öğrencilerin üstüne kapıyı kilitlemişti.


Etiketler: #Boğaziçi Üniversitesi #kadın cinayetleri #Protesto

İlgili Haberler

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için toplanan öğrenciler haykırdı: Yaşamak istiyoruz, adalet İstiyoruz

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için toplanan öğrenciler haykırdı: Yaşamak istiyoruz, adalet İstiyoruz
Öğrencilerin İkbal ve Ayşenur için eylemine polis engeli: 'Üç otobüs polis niye, hükümete laf söyleyemeyecek miyiz?'

Öğrencilerin İkbal ve Ayşenur için eylemine polis engeli: 'Üç otobüs polis niye, hükümete laf söyleyemeyecek miyiz?'
Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur Halil'in üniversitesinde protesto: 'Sustukça sıra sana gelecek!'

Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur Halil'in üniversitesinde protesto: 'Sustukça sıra sana gelecek!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler