Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur Halil'in üniversitesinde protesto: 'Sustukça sıra sana gelecek!'
Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden katil Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü gen kızlardan biri olan Ayşenur Halil'in üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıkmıştı. O okulda bugün bütün öğrenciler Ayşenur için bir araya geldi.
Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in (19) intihar etmeden önce Eyüpsultan'da vahşice katlettiği Ayşenur Halil'in okuduğu üniversite ortaya çıkmıştı.
Ayşenur'un öğrencisi olduğu Medipol Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınlamıştı.
Üniversite yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eyüpsultan’da canice bir olay sonucu hayatını kaybeden Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Ayşenur Halil’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye’yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü. Değerli öğrencimize Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere öğrenci arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sevgili Ayşenur, seni daima özlemle ve sevgiyle hatırlayacağız."
ÖĞRENCİLER AYŞENUR İÇİN BİR ARAYA GELDİ
Bugün, Medipol öğrencileri ortak bir çağrıyla, Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur Halil için bir araya geldi.
Kampüste ellerinde parkartlarla protesto düzenleyen öğrencilerin, ağırlıklı olarak 'siyah' giyindiği görüldü.
Öğrenciler, "Hak, hukuk, adalet" ve "Susma, sustukça sıra sana gelecek" şeklinde sloganlar attı.
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