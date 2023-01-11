Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği kendi yaptırdığı binadan çıkartılıyor

Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:35

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:35

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü imzasıyla 7 Ocak’ta tüm Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına gönderilen bir e-posta ile, mezunların katkı ve bağışlarıyla inşa edilmiş ve 40 yıldır hizmet veren Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu.

Bu karar ile, 4 binin üzerinde mezunun 2,5 milyon dolarlık bağışıyla inşa edilen 30 yılı aşkın süredir üniversitenin tüm bileşenlerinin hizmetine açık bir şekilde faaliyetlerini sürdüren BÜMED’in sosyal tesislerinin varlığının sona ermesi anlamına geliyor.

15 OCAK’TA BULUŞMA ÇAĞRISI

Üniversitenin aldığı kararı e-postalarına düşen bilgilendirme mesajından öğrenen BÜMED Yönetim Kurulu 8 Ocak’ta olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yayımlayan yönetim kurulu, bu tavrın kabul edilemez olduğunu kaydetti. Açıklamada, 20 bin üyesi ile BÜMED’in Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının “evi” ve “kalbi” olduğuna vurgu yapılarak, 15 Ocak’ta buluşma çağrısında bulunuldu. Açıklamada, “Alınan kararı bu ortak akıl kültürüne bir saldırı olarak yorumluyoruz. Tüm mezunlarımızı 15 Ocak’ta BÜMED tesisinde bir araya gelmeye ve Boğaziçi ilkelerine hep birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz” denildi.

"KAMPÜSTEKİ VARLIĞINA SON VERİLECEK"

BÜMED tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurulduğumuz 1985 yılından bugüne, Boğaziçi Üniversitesi’ne 40 milyon doların üzerinde bağış yapan, sayısız öğrenciye burs imkânı sağlayan, mezunlara iş imkânı sunan, akademisyenlerin araştırma giderlerinden konut ihtiyaçlarına kadar birçok sorununa çözüm üreten, mezunları bir araya getirerek profesyonel ve sosyal bağların gelişmesine katkı sunan BÜMED’in okul kampüsündeki varlığına son verileceği ilan edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün aldığı karar “üniversitemizin eğitim ve yaşam alanları gelişmeye devam ediyor” başlığıyla duyurulurken, mezunlar olarak bu kararı üniversitenin değerleri, hafızası ve kimliğine taban tabana zıt bir karar olarak yorumluyoruz ve bu kararı kabul etmiyoruz. Çünkü BÜMED tesisi; öğrenci, akademisyen ve mezunların eğitim ve yaşam alanı olarak halihazırda faaliyet gösteren ve camianın birlikte var olduğu bir alandır.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak, her zaman öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari kadromuzun yanında olmaya, Boğaziçi Üniversitesi değerlerinin ve ilkelerinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Tesisle ilgili alınan bu yanlış karardan dönülmesi için hep birlikte ve var gücümüzle çalışacağız."